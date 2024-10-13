Первая ракетка Украины Марта Костюк проводит отпуск в Монако.

Украинка опубликовала снимки в своем Instagram. Марта покаталась на САП-бордах в одном синем купальнике. Также Костюк выложила фото и в салатовом бикини.

Ранее Костюк снялась с соревнований в Нинбо и Токио. Пока что Марта сезон еще не завершила. Вполне возможно, что ее следующий выход на корт будет в матчевом противостоянии Украины и Австрии в КБДК.

ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике