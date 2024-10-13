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  4. ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
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13 октября 2024, 20:41 | Обновлено 13 октября 2024, 21:34
1428
4

ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике

Марта пока сезон не завершила, но с турниров в Азии снялась

13 октября 2024, 20:41 | Обновлено 13 октября 2024, 21:34
1428
4
ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
Instagram. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк проводит отпуск в Монако.

Украинка опубликовала снимки в своем Instagram. Марта покаталась на САП-бордах в одном синем купальнике. Также Костюк выложила фото и в салатовом бикини.

Ранее Костюк снялась с соревнований в Нинбо и Токио. Пока что Марта сезон еще не завершила. Вполне возможно, что ее следующий выход на корт будет в матчевом противостоянии Украины и Австрии в КБДК.

ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике

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фото Марта Костюк lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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an52
В одному купальнику? А треба на сапі плавати в двох купальниках?
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+1
ТвояМамка
Вот это она любит - показать тебя
Не ну правильно, п3нис скоро закончится а бабло как-то нужно грести в дальнейшем
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0
Serhii P.
Та їй по-барабану, відпочиває собі з чоловіком-ухилянтом
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0
Микола Захарченко
Красуня ! Але якось мало ім'я Марти асоціюється з тенісом в останній час . Завершила сезон ...
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0
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