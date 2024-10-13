Другие новости13 октября 2024, 20:41 | Обновлено 13 октября 2024, 21:34
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4
ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
Марта пока сезон не завершила, но с турниров в Азии снялась
13 октября 2024, 20:41 | Обновлено 13 октября 2024, 21:34
1428
4
Первая ракетка Украины Марта Костюк проводит отпуск в Монако.
Украинка опубликовала снимки в своем Instagram. Марта покаталась на САП-бордах в одном синем купальнике. Также Костюк выложила фото и в салатовом бикини.
Ранее Костюк снялась с соревнований в Нинбо и Токио. Пока что Марта сезон еще не завершила. Вполне возможно, что ее следующий выход на корт будет в матчевом противостоянии Украины и Австрии в КБДК.
ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
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