Украина. Первая лига13 октября 2024, 20:20 | Обновлено 13 октября 2024, 20:43
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Не дал пенальти и улыбался. Два арбитра ПФЛ прошли проверку на полиграфе
По одному судье из Первой лиги и Второй лиги проверены детектором лжи
13 октября 2024, 20:20 | Обновлено 13 октября 2024, 20:43
186
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Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал о новых судейских приключениях в ПФЛ, но не назвал имена:
«По моей информации, один арбитр Первой лиги и один из Второй лиги недавно были на проверке полиграфом.
У одного арбитра ситуация просто уникальная – он не поставил якобы очевидный пенальти, не буду говорить в каком матче.
После того как ему начали задавать конкретные вопросы на поле и в технической зоне, он начал улыбаться. Ну, все, давай на полиграф».
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