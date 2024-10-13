Не дал пенальти и улыбался. Два арбитра ПФЛ прошли проверку на полиграфе

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал о новых судейских приключениях в ПФЛ, но не назвал имена:

«По моей информации, один арбитр Первой лиги и один из Второй лиги недавно были на проверке полиграфом.

У одного арбитра ситуация просто уникальная – он не поставил якобы очевидный пенальти, не буду говорить в каком матче.

После того как ему начали задавать конкретные вопросы на поле и в технической зоне, он начал улыбаться. Ну, все, давай на полиграф».