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  4. ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели
Лига наций
13 октября 2024, 20:17 |
321
0

ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели

14 октября сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций 2024/25

13 октября 2024, 20:17 |
321
0
ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.

10 сентября Украина и Чехия уже встречались во 2-м туре ЛН. Тогда победу в Прага со счетом 3:2 одержали хозяева.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Ильи Забарного.

ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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