ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели
14 октября сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.
10 сентября Украина и Чехия уже встречались во 2-м туре ЛН. Тогда победу в Прага со счетом 3:2 одержали хозяева.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Ильи Забарного.
ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели
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