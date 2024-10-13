Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Увидим ли мы Худжамова в заявке? Это уже не шутки»
Лига наций
13 октября 2024, 19:26 |
2832
1

Сергей РЕБРОВ: «Увидим ли мы Худжамова в заявке? Это уже не шутки»

Наставник сборной Украины – о потере Дмитрия Ризныка перед матчем с Чехии

13 октября 2024, 19:26 |
2832
1
Сергей РЕБРОВ: «Увидим ли мы Худжамова в заявке? Это уже не шутки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровых потерях команды перед матчем Лиги наций 2024/25 против Чехии:

– Какая кадровая ситуация в команде перед игрой?

— К сожалению, получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал восстанавливаться в свой клуб. Мы его вызвали позже, благодарные ему, что приехал, хорошо работал. Надеюсь, что он скоро вернется в строй, в национальную сборную. Есть микроповреждения, но, надеюсь, все игроки будут готовы к завтра.

– Можем ли мы увидеть Рустама Худжамова в заявке на завтрашний матч из-за травмы Дмитрия Ризныка, учитывая, что остались всего два вратаря?

– К сожалению, мы сейчас не можем никого вызвать, потому что слишком поздно и нужно делать разрешение на выезд. Да, Рустам нам помогает в тренировочном процессе, но это уже не шутки. Завтрашняя игра… Да, в тренировочном процессе он помогает.

Поединок Украина – Чехия состоится 14 октября в 21:45 по Киеву на стадионе Вроцлав Арена, Польша.

По теме:
Казахстан – Словения – 0:1. Пушка страшная! Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Как Ребров и Забарный пресс-конференцию перед Чехией провели
ГАШЕК: Довбик, Мудрик. У Украины и другие качественные игроки, например...
Рустам Худжамов Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Футбол | 13 октября 2024, 15:36 15
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

WhoScored оценил игру Максима Таловерова

Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Бокс | 13 октября 2024, 01:50 112
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира

Международные организации санкционировали бой двух боксеров из рф

Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Футбол | 13.10.2024, 07:05
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024
Футбол | 13.10.2024, 19:47
ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024
ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 13.10.2024, 00:03
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Шева Шовковського якось заявляв
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 1
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 4
Футбол
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
12.10.2024, 12:19 7
Футбол
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров в мире. Не Усик, не Фьюри
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров в мире. Не Усик, не Фьюри
12.10.2024, 07:15
Бокс
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
12.10.2024, 08:52
Бокс
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем