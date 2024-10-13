Сергей РЕБРОВ: «Увидим ли мы Худжамова в заявке? Это уже не шутки»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровых потерях команды перед матчем Лиги наций 2024/25 против Чехии:

– Какая кадровая ситуация в команде перед игрой?

— К сожалению, получил повреждение Дмитрий Ризнык, он уехал восстанавливаться в свой клуб. Мы его вызвали позже, благодарные ему, что приехал, хорошо работал. Надеюсь, что он скоро вернется в строй, в национальную сборную. Есть микроповреждения, но, надеюсь, все игроки будут готовы к завтра.

– Можем ли мы увидеть Рустама Худжамова в заявке на завтрашний матч из-за травмы Дмитрия Ризныка, учитывая, что остались всего два вратаря?

– К сожалению, мы сейчас не можем никого вызвать, потому что слишком поздно и нужно делать разрешение на выезд. Да, Рустам нам помогает в тренировочном процессе, но это уже не шутки. Завтрашняя игра… Да, в тренировочном процессе он помогает.

Поединок Украина – Чехия состоится 14 октября в 21:45 по Киеву на стадионе Вроцлав Арена, Польша.