ЗАБАРНЫЙ: «Поле в Познани было ужасным. А стадион во Вроцлаве фартовый»

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный принял участие в пресс-конференции в преддверии поединка Лиги наций 2024/25 против команды Чехии.

– Многие сетовали на состояние газона в Познани. Как вам было на нем играть? Каковы ваши кондиции после предыдущей игры? И чего ждете завтра от матча, ведь будет много болельщиков, а Вроцлав уже стал фартовым для вас городом?

– Поле действительно было в ужасном состоянии, это не уровень сборных. Что касается Вроцлава, то, можно сказать, это удачной для нас стадион. Но мы понимаем, что будет трудная игра, и что нам нужна только победа.

Я хочу поблагодарить болельщиков, пришедших на предыдущую игру. Приглашаю всех, кто может прийти и поддержать нас завтра, ведь это важно как для нас, так и для всей страны.

– Вы наверняка хорошо знаете игроков чешской сборной, выступающих в АПЛ – Томаша Соучека и Владимира Цоуфала. Как вы можете оценить этих футболистов?

– В Премьер-лиге нет слабых игроков, я на собственном примере понимаю, как тяжело там играть. Поэтому иметь в сборной футболистов такого уровня большой плюс для нее. Они – классные игроки, которые могут делать разницу в поле.

14 октября сборная Украины проведет поединок Лиги наций 2024/25. Сине-желтые в номинально домашнем матче во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав» сыграют против Чехии.