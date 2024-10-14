Не Месси, не Модрич. Названа лучшая десятка в футболе на данный момент
Признание получил Флориан Вирц
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в настоящее время, которые играют под десятым номером.
Первую позицию в рейтинге занимает полузащитник «Байера» Флориан Вирц, который выиграл с клубом чемпионат Германии 2023/24 прервав гегемонию «Баварии».
Вторую и третью позиции рейтинга занимают два уже легендарные футболисты – Лука Модрич из «Реала» и Лионель Месси из «Интер Майами».
На четвертой позиции разместился еще один аргентинец Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер – 5-й.
В топ-11 рейтинга также попали Нико Уильямс, Рафаэл Леау, Усман Дембеле, Джек Грилиш, Мохамед Салах и Хави Симонс.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Лучшие «десятки» футбола по версии Give Me Sport
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