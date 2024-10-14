Не Месси, не Модрич. Названа лучшая десятка в футболе на данный момент

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в настоящее время, которые играют под десятым номером.

Первую позицию в рейтинге занимает полузащитник «Байера» Флориан Вирц, который выиграл с клубом чемпионат Германии 2023/24 прервав гегемонию «Баварии».

Вторую и третью позиции рейтинга занимают два уже легендарные футболисты – Лука Модрич из «Реала» и Лионель Месси из «Интер Майами».

На четвертой позиции разместился еще один аргентинец Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер – 5-й.

В топ-11 рейтинга также попали Нико Уильямс, Рафаэл Леау, Усман Дембеле, Джек Грилиш, Мохамед Салах и Хави Симонс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.



Лучшие «десятки» футбола по версии Give Me Sport