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Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2024, 17:14 | Обновлено 13 октября 2024, 17:16
337
1

Тарас МИХАЛИК: «Калюжный и Гуцуляк с чехами должны играть в основе»

По мнению экс-защитника сборной, изменения в составе будут минимальными

13 октября 2024, 17:14 | Обновлено 13 октября 2024, 17:16
337
1
Тарас МИХАЛИК: «Калюжный и Гуцуляк с чехами должны играть в основе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михалик

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, на какой тактической схеме могут остановиться подопечные Сергея Реброва в завтрашнем поединке Лиги наций по футболу с чехами:

«В предыдущем матче - с грузинами были два разных тайма, До перерыва украинцы свое игровое преимущество материализовали в забитый Михаилом Мудриком гол, а во второй 45-минутке уже больше играли по счету. Максимальная концентрация помогла достичь первой победы. Что до дебютантов - Ивана Калюжного и Алексея Гуцуляка, то они не подвели. Увидим ли мы их с первых минут поединка с чехами? Думаю, что да. Особенно, если учесть, что в середине поля у соперника играют физически крепкие ребята. Если замены в старте у украинцев и будут, то минимальные. Возможно, в центре защиты или на острие атаки. Это уже решать руководителю Сергею Реброву, который владеет исчерпывающей информацией, кто и насколько готов.

Поскольку чехи являются сторонниками агрессивной, силовой манеры, то возможно стоит с ними сыграть вторым номером, учитывая, что реактивный Мудрик находится в боевой спортивной форме, а Николай Шапаренко и Георгий Судаков могут остро сыграть на подступах к штрафной площадке соперника. Но это лишь наши предположения, знаю только, что во Вроцлаве борьба будет еще более упорной, чем с грузинами. Хочется надеяться, что и счет снова будет в нашу пользу», — сказал Тарас Михалик.

Ранее мы сообщали, что игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций.

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сборная Украины по футболу Тарас Михалик Лига наций инсайд Сергей Ребров Иван Калюжный Алексей Гуцуляк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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C.Пеклов
Калюжний,коли був невтомлений,іноді не встигав за суперником й хапав його за футболку,а якщо з чехами вийде в основі,то взагалі може награти на червону картку,хай почне на лаві запасних.
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