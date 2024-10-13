Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
WhoScored оценил игру Максима Таловерова
С 10 по 12 октября 2024 года состоялись матчи 3-го тура Лиги наций 2024/25.
В частности, свой поединок провела и сборная Украины – «сине-желтые» с минимальным счетом 1:0 одержали номинально домашнюю победу над национальной командой Грузии.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия всех футболистов и обнародовал символическую команду 3-го тура. В ее состав попал только 1 украинец - центральный защитник Максим Таловеров с оценкой 7.32.
Интересно, что вингер Михаил Мудрик, чьи действия были оценены в 8.3 балла, в символическую сборную не попал.
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