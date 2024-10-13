Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

С 10 по 12 октября 2024 года состоялись матчи 3-го тура Лиги наций 2024/25.

В частности, свой поединок провела и сборная Украины – «сине-желтые» с минимальным счетом 1:0 одержали номинально домашнюю победу над национальной командой Грузии.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия всех футболистов и обнародовал символическую команду 3-го тура. В ее состав попал только 1 украинец - центральный защитник Максим Таловеров с оценкой 7.32.

Интересно, что вингер Михаил Мудрик, чьи действия были оценены в 8.3 балла, в символическую сборную не попал.