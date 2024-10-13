Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Лига наций
13 октября 2024, 15:36 | Обновлено 13 октября 2024, 15:59
1655
6

Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

WhoScored оценил игру Максима Таловерова

13 октября 2024, 15:36 | Обновлено 13 октября 2024, 15:59
1655
6
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (по центру)

С 10 по 12 октября 2024 года состоялись матчи 3-го тура Лиги наций 2024/25.

В частности, свой поединок провела и сборная Украины – «сине-желтые» с минимальным счетом 1:0 одержали номинально домашнюю победу над национальной командой Грузии.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия всех футболистов и обнародовал символическую команду 3-го тура. В ее состав попал только 1 украинец - центральный защитник Максим Таловеров с оценкой 7.32.

Интересно, что вингер Михаил Мудрик, чьи действия были оценены в 8.3 балла, в символическую сборную не попал.

По теме:
ВИДЕО. Вояж по Польше. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав
ВИДЕО. В УЕФА отметили гол Мудрика Грузии и оценили действия украинца
Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Максим Таловеров Украина - Грузия WhoScored символическая сборная
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик
Футбол | 12 октября 2024, 20:06 0
«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик
«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик

Известный украинский комментатор в восторге от игры Ивана Калюжного

Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 13 октября 2024, 12:39 0
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 13 октября в 19:00 по Киеву

Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Бокс | 13.10.2024, 01:50
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Футбол | 13.10.2024, 07:05
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
НХЛ. Победа Юты в овертайме, Бедард vs Макдэвид, успехи Торонто и Монреаля
Хоккей | 13.10.2024, 09:12
НХЛ. Победа Юты в овертайме, Бедард vs Макдэвид, успехи Торонто и Монреаля
НХЛ. Победа Юты в овертайме, Бедард vs Макдэвид, успехи Торонто и Монреаля
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Нема чого порівнювати Мурзіка і Таловєрова. У них різні позиції на полі.
Мурзік не попав в збірну туру тому, що на його позиції Уільямс зіграв краще.
Таловєров, в свою чергу, був кращий на своєму місці. 
Ответить
0
D1927K
Таловеров має великий потенціал,  але він в цьому матчі не був краще Мудрика. Мудрик взагалі з грузинами зіграв свій матч життя.
Ответить
0
AK.228
Странно, Алешке не понравилась игра Таловерова…. Он авторитетный авторитет, профессор географии.. ему я верю больше 
Ответить
0
DK1961
Бред полнейший. Все на сайте знают мое отношение к регбисту. Но в этом матче он сыграл очень хорошо. Каланча таловеров ему и в подмётки не годился.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
13.10.2024, 00:03
Бокс
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 161
Футбол
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48 1
Футбол
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
12.10.2024, 00:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем