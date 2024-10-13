Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025

Во вторник, 15 октября, состоится матч квалификации Евро-2025 (U-21) между сборными Сербии U-21 и Украины U-21.

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

В настоящий момент сборная Украины U-21 занимает 1-е место в отборочной группе F, имея 24 очка после 9 игр. За ней идут команды Англии U-21 (22 пункта) и Сербии U-21 (13 очков).

Украинская и английская сборные уже квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы. На сегодня лишь неизвестно, как они расположатся в итоговом топ-2 таблицы.

11 октября Англия U-21 обыграла Украину U-21 на своем поле со счетом 2:1 и получила шанс финишировать выше «сине-желтых». Чтобы украинская сборная все же заняла первое место в итоговой таблице, она должна обыграть сербов.

Эксперты шансы Украины U-21 на победу в поединке с Сербией U-21 оценивают коэффициентом 2,67. На победу сербов выставлен показатель 3,65.

Ничья котируется с коэффициентом 2,24.