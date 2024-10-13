Назван лучший трансфер АПЛ лета-2024. Игрок – одноклубник Мудрика
Переход Джейдона Санчо признан лучшим подписанием в чемпионате Англии
Издание The Guardian составило рейтинг лучших летних трансферов Английской Премьер-лиги, взяв за основу оценки, полученные игроками, от авторитетного статистического портала WhoScored.
Первое место в реестре занял вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».
Вторым идет форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке (экс-«Борнмут»), а замыкает топ-3 Дара О’Ши из «Ипсвича».
Топ-10 лучших летних трансферов в АПЛ (по оценкам от WhoScored)
- 1. Джейдон Санчо («Челси») – 7,32
- 2. Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22
- 3. Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18
- 4. Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17
- 5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11
- 6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04
- 7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99
- 8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97
- 9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91
- 10. Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89
Ранее сообщалось, что у «Челси» были предложения по украинцу Михаилу Мудрику.
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