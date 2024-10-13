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Англия
13 октября 2024, 13:56 | Обновлено 13 октября 2024, 14:08
214
0

Назван лучший трансфер АПЛ лета-2024. Игрок – одноклубник Мудрика

Переход Джейдона Санчо признан лучшим подписанием в чемпионате Англии

13 октября 2024, 13:56 | Обновлено 13 октября 2024, 14:08
214
0
Назван лучший трансфер АПЛ лета-2024. Игрок – одноклубник Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Издание The Guardian составило рейтинг лучших летних трансферов Английской Премьер-лиги, взяв за основу оценки, полученные игроками, от авторитетного статистического портала WhoScored.

Первое место в реестре занял вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Вторым идет форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке (экс-«Борнмут»), а замыкает топ-3 Дара О’Ши из «Ипсвича».

Топ-10 лучших летних трансферов в АПЛ (по оценкам от WhoScored)

  • 1. Джейдон Санчо («Челси») – 7,32
  • 2. Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22
  • 3. Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18
  • 4. Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17
  • 5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11
  • 6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04
  • 7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99
  • 8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97
  • 9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91
  • 10. Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89

Ранее сообщалось, что у «Челси» были предложения по украинцу Михаилу Мудрику.

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трансферы трансферы АПЛ Джейдон Санчо Доминик Соланке Челси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Guardian
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