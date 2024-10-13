Назван лучший трансфер АПЛ лета-2024. Игрок – одноклубник Мудрика

Издание The Guardian составило рейтинг лучших летних трансферов Английской Премьер-лиги, взяв за основу оценки, полученные игроками, от авторитетного статистического портала WhoScored.

Первое место в реестре занял вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Вторым идет форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке (экс-«Борнмут»), а замыкает топ-3 Дара О’Ши из «Ипсвича».

Топ-10 лучших летних трансферов в АПЛ (по оценкам от WhoScored)

1. Джейдон Санчо («Челси») – 7,32

2. Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22

3. Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18

4. Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17

5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11

6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04

7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99

8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97

9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91

10. Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89

Ранее сообщалось, что у «Челси» были предложения по украинцу Михаилу Мудрику.