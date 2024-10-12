У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Лондонский клуб не хочет отпускать украинца
Лондонский «Челси» не намерен отпускать в зимнее трансферное окно украинского вингера Михаила Мудрика.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы пока не ведут никакие переговоры относительно возможного ухода Мудрика. Представители украинца тоже не заинтересованы в возможном трансфере или аренде. Ситуация вокруг Мудрика сейчас спокойная – украинец работает и стремится себя проявить перед Мареской. Клуб, в свою очередь, также поддерживает украинца и доверяет ему.
Летом 2024 года «Челси» получил два предложения от клубов из Германии и Италии. Но «синие» отказались от трансфера.
В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.
Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.
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