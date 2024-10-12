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Англия
12 октября 2024, 20:24 | Обновлено 12 октября 2024, 21:23
1834
7

У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать

Лондонский клуб не хочет отпускать украинца

12 октября 2024, 20:24 | Обновлено 12 октября 2024, 21:23
1834
7
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» не намерен отпускать в зимнее трансферное окно украинского вингера Михаила Мудрика.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы пока не ведут никакие переговоры относительно возможного ухода Мудрика. Представители украинца тоже не заинтересованы в возможном трансфере или аренде. Ситуация вокруг Мудрика сейчас спокойная – украинец работает и стремится себя проявить перед Мареской. Клуб, в свою очередь, также поддерживает украинца и доверяет ему.

Летом 2024 года «Челси» получил два предложения от клубов из Германии и Италии. Но «синие» отказались от трансфера.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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TolsTIyELF
Пндараси. Продайте в Барселону, Испания его чемпионат.
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+1
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avk2307
Челсі на Мудрика пох.
ЗП будуть платить  бо Європа
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0
an52
"Ситуація навколо Мудрика є спокійною" - так, гравець постійно сидить на лавці, всім спокійно
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0
umnuy2
как можно проявить себя когда они каждый месяц берут на его позицию топов((( попробуй с тем санчо пободайся или нкунку,ещё и нету взяли....менеджер какой-то устроили ишаки 
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0
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