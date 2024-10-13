«Провокатор от Бога». Милевский назвал самых сложных соперников в карьере
Бывший нападающий «Динамо» отметил Серхио Рамоса, Александра Кучера и Дарио Срну
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский назвал самых тяжелых соперников в своей футбольной карьере.
– Какой самый сильный соперник у Вас был за всю карьеру?
– В целом в футболе Серхио Рамос. Знаете такого красавчика?
– Да, конечно. А если в УПЛ?
– Я играл против защитников, поэтому для меня, наверное, это был Александр Кучер. Мне с ним было очень тяжело. Он не отпускал меня от себя, бил по ногам 90 минут, у меня просто сдавали нервы. Это было тяжело. И, конечно, нельзя забывать Дарио Срну, провокатор, блин, от Бога. Но я его очень люблю, потому что мы сейчас с ним в хороших отношениях.
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