Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский отреагировал на классный гол Мудрика в ворота Грузии в Лиге наций
Лига наций
11 октября 2024, 22:53 |
3561
0

Милевский отреагировал на классный гол Мудрика в ворота Грузии в Лиге наций

Украина побеждает Грузию после первого тайма матча Лиги наций!

11 октября 2024, 22:53 |
3561
0
Милевский отреагировал на классный гол Мудрика в ворота Грузии в Лиге наций
Instagram. Артем Милевский

11 октября сборная Украины по футболу проводит матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проводит в Познани на «Стадионе Познань». Матч начался в 21:45 по киевскому времени.

Единственный гол в первом тайме забил Михаил Мудрик на 35-й минуте! Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский отреагировал на гол Мудрика.

«Мудрик! Как же красиво прошел, просто песня», – написал Милевский в Телеграме.

Команды ушли на перерыв. Украина побеждает 1:0.

Как Михаил Мудрик открыл счет в матче Украина – Грузия

По теме:
Кто, как не он? Определен Лев матча Лиги наций Украина – Грузия
Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Михаил Мудрик Артем Милевский
Дмитро Олійник Источник: Telegram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Футбол | 11 октября 2024, 17:03 5
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»

Грачев оценил матч Украины против Грузии в Лиге наций

Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 11 октября 2024, 22:44 0
Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча сине-желтых

Лига наций. Камбэк от Исландии. Турция дожала черногорцев
Футбол | 11.10.2024, 23:41
Лига наций. Камбэк от Исландии. Турция дожала черногорцев
Лига наций. Камбэк от Исландии. Турция дожала черногорцев
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Футбол | 11.10.2024, 12:20
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
Футбол | 11.10.2024, 12:51
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
11.10.2024, 08:04 1
Футбол
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 11
Футбол
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 9
Футбол
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19 4
Футбол
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
11.10.2024, 07:01 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем