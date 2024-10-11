Милевский отреагировал на классный гол Мудрика в ворота Грузии в Лиге наций
Украина побеждает Грузию после первого тайма матча Лиги наций!
11 октября сборная Украины по футболу проводит матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Грузии.
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Матч с Грузией Украина проводит в Познани на «Стадионе Познань». Матч начался в 21:45 по киевскому времени.
Единственный гол в первом тайме забил Михаил Мудрик на 35-й минуте! Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский отреагировал на гол Мудрика.
«Мудрик! Как же красиво прошел, просто песня», – написал Милевский в Телеграме.
Команды ушли на перерыв. Украина побеждает 1:0.
Как Михаил Мудрик открыл счет в матче Украина – Грузия
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