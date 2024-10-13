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Лига наций
13 октября 2024, 08:14 | Обновлено 13 октября 2024, 08:19
105
0

Хавбек-дебютант сборной рассказал, что даст Украине победа над Грузией

Дмитрий Крыськив – о первом выигрыше в нынешней Лиге наций

13 октября 2024, 08:14 | Обновлено 13 октября 2024, 08:19
105
0
Хавбек-дебютант сборной рассказал, что даст Украине победа над Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Полузащитник сборной Украины Дмитрий Криськив поделился эмоциями от победы национальной команды над сборной Грузии (1:0) в матче 3-го тура Лиги наций.

«Сто процентов [больше удовольствия] от победы, [чем от дебюта].

Очень рад, что мы одержали эту важную победу после столь сложного периода. Было два поражения и нужно было выйти сегодня и показать наш украинский характер, что мы дали такую ​​положительную реакцию после этих поражений.

Эта победа придаст нам уверенность и такую ​​мотивацию, что мы можем играть и получать положительный результат с хорошей игрой. Я сто процентов удовлетворен этой победой, а мой дебют – это дополнение к этой победе», – признался Криськив.

Как известно, матч со сборной Грузии стал для 24-летнего Крыськива дебютным в форме национальной сборной Украины.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Украина - Грузия Лига наций Дмитрий Крыськив
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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