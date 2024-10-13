Хавбек-дебютант сборной рассказал, что даст Украине победа над Грузией

Полузащитник сборной Украины Дмитрий Криськив поделился эмоциями от победы национальной команды над сборной Грузии (1:0) в матче 3-го тура Лиги наций.

«Сто процентов [больше удовольствия] от победы, [чем от дебюта].

Очень рад, что мы одержали эту важную победу после столь сложного периода. Было два поражения и нужно было выйти сегодня и показать наш украинский характер, что мы дали такую ​​положительную реакцию после этих поражений.

Эта победа придаст нам уверенность и такую ​​мотивацию, что мы можем играть и получать положительный результат с хорошей игрой. Я сто процентов удовлетворен этой победой, а мой дебют – это дополнение к этой победе», – признался Криськив.

Как известно, матч со сборной Грузии стал для 24-летнего Крыськива дебютным в форме национальной сборной Украины.