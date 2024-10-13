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13 октября 2024, 04:40 | Обновлено 13 октября 2024, 05:15
481
0

Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче

Северная Ирландия разгромила Азербайджан

13 октября 2024, 04:40 | Обновлено 13 октября 2024, 05:15
481
0
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе F отбора на молодежный чемпионат Европы 2025 встречались сборные Северной Ирландии и Азербайджана. Победу одержали хозяева, забив соперникам пять голов и не пропустив ни одного.

Обе команды выступают в одной группе со сборной Украины, однако потеряли все шансы составить «сине-желтым» конкуренцию.

Напомним, Украина U-21, несмотря на поражение от Англии (1:2), досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы.

Отбор на Евро-2025. Группа F

Северная Ирландия U-21 – Азербайджан U-21 – 5:0

Голлы: Аллен, 11, пен, Маккирнан, 56, Келли, 64, Девенни, 68, Самикуллин, 68, аг

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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