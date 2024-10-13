Михал ПРОБЕЖ: «Мы не можем пропускать такие мячи»

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение своей команды сборной Португалии (1:3) в матче 3-го тура Лиги наций.

«Мы начали неплохо. Держали мяч, создали несколько моментов. Но не могли забить.

Это самое плохое, что может произойти в матчах с такими командами. Затем мы глубоко сели в оборону и слишком легко пропустили первый гол. Мы не можем упускать такие мячи.

В случае второго пропущенного гола мы не смогли вовремя остановить их игрока», – сказал Пробеж.

После трех туров Польша занимает третье место в группе, имея в активе только победу над Шотландией.