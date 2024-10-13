Михал ПРОБЕЖ: «Мы не можем пропускать такие мячи»
Главный тренер сборной Польши рассказал о поражении от Португалии
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение своей команды сборной Португалии (1:3) в матче 3-го тура Лиги наций.
«Мы начали неплохо. Держали мяч, создали несколько моментов. Но не могли забить.
Это самое плохое, что может произойти в матчах с такими командами. Затем мы глубоко сели в оборону и слишком легко пропустили первый гол. Мы не можем упускать такие мячи.
В случае второго пропущенного гола мы не смогли вовремя остановить их игрока», – сказал Пробеж.
После трех туров Польша занимает третье место в группе, имея в активе только победу над Шотландией.
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