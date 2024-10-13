12 октября житомирское «Полесье» провело контрольную игру против ровенского «Вереса». В ней обе команды голов не забили.

После матча комментарий дал центральный защитник житомирской команды Эдуард Сарапий.

- Очень рад вернуться. Времени было немного меньше, чем 90 минут. Но я очень доволен тем, что начал играть вместе с ребятами, быть на каждой тренировке, на каждой игре. Это для меня наслаждение.

- Насколько процентов оценишь свое состояние для участия в официальных поединках?

- Мое состояние достаточно хорошее. Я работал до этого и еще раз хочу выразить благодарность тренерам и физиотерапевтам, потому что они подвели меня к тем кондициям, в которых я раньше был.

- Сравни, как наблюдать за игрой против «Вереса» с трибуны и непосредственного играть против ровенчан?

- Это совсем другое. На трибуне ты всегда переживаешь в десять раз больше, чем на поле. На поле ты контролируешь ситуацию, потому все выглядит проще. «Верес» – крепкая команда, этот матч, как и официальный поединок, тоже показал мощь этого соперника. С ними непросто играть каждую игру.

- Сегодня рядом с вами играло много молодых парней из «Полесья-2». Насколько хорошо удается с ними уладить игру и насколько товарищеские матчи этому помогают?

- Такие матчи очень полезны, в первую очередь, для них, потому что они приобретают опыт. Для этого и существует «Полесье» и такое развитие, чтобы молодежь стремилась сюда и развивалась рядом с нами.

- Не хватало ли партнеров, которые сейчас у сборных? Следил за их выступлениями вчера?

- Наблюдали, болели и радовались. Очень обрадовались, потому что Назик (прим. Александр Назаренко) дебютировал и сборную и во время его одного прикосновения к мячу мы очень аплодировали. Мы очень рады и поздравили его. Но по ребятам не скучаем, потому что сборная – это гордость страны, пусть там наших ребят будет больше.