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  4. Юрий БЕНЬО: «По игре закономерной была бы ничья Украины с Грузией»
Лига наций
12 октября 2024, 23:53 |
84
0

Юрий БЕНЬО: «По игре закономерной была бы ничья Украины с Грузией»

Специалист проанализировал победу сине-желтых

12 октября 2024, 23:53 |
84
0
Юрий БЕНЬО: «По игре закономерной была бы ничья Украины с Грузией»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер Юрий Беньо, который работает в штабе Игоря Йовичевича в болгарском Лудогорце, поделился впечатлениями от матча третьего тура Лиги наций Украина – Грузия (1:0).

«Главное, что есть результат. Это самое главное, учитывая состояние сборной. Где-то, возможно, по игре закономерной была бы ничья – грузины имели моменты, и неплохие. Удача нам улыбнулась. Но ребята заслужили своей самоотдачей, борьбой.

Показать какой-то яркий футбол обеим командам мешало футбольное поле, потому что качество газона желало лучшего, это очевидно. Игроки больше мучились на этом поле», – сказал Беньо.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

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Павло Павленко Источник: Трибуна
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