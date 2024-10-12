Юрий БЕНЬО: «По игре закономерной была бы ничья Украины с Грузией»

Украинский тренер Юрий Беньо, который работает в штабе Игоря Йовичевича в болгарском Лудогорце, поделился впечатлениями от матча третьего тура Лиги наций Украина – Грузия (1:0).

«Главное, что есть результат. Это самое главное, учитывая состояние сборной. Где-то, возможно, по игре закономерной была бы ничья – грузины имели моменты, и неплохие. Удача нам улыбнулась. Но ребята заслужили своей самоотдачей, борьбой.

Показать какой-то яркий футбол обеим командам мешало футбольное поле, потому что качество газона желало лучшего, это очевидно. Игроки больше мучились на этом поле», – сказал Беньо.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.