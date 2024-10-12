После матча 3-го тура Лиги нации между Украиной и Грузией (1:0) произошла драка между несколькими болельщиками сборных.

Драка не стала массовой, но возникло серьезное противостояния нескольких болельщиков, которых потом стюарды вывели с арены.

Встреча в польском городе Познань завершилась победой украинской сборной со счётом 1:0.

Единственный в матче гол забил вингер сине-желтых Михаил Мудрик на 35-й минуте.

ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков