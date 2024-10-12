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Лига наций
12 октября 2024, 22:50 | Обновлено 12 октября 2024, 23:03
1352
1

ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков

Встреча Лиги наций завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0

12 октября 2024, 22:50 | Обновлено 12 октября 2024, 23:03
1352
1
ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков

После матча 3-го тура Лиги нации между Украиной и Грузией (1:0) произошла драка между несколькими болельщиками сборных.

Драка не стала массовой, но возникло серьезное противостояния нескольких болельщиков, которых потом стюарды вывели с арены.

Встреча в польском городе Познань завершилась победой украинской сборной со счётом 1:0.

Единственный в матче гол забил вингер сине-желтых Михаил Мудрик на 35-й минуте.

ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков

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Оценены шансы Украины на 1 место в группе Лиги наций после игры с Грузией
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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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vruthiy-112
Провокатори чортові.!!! 
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