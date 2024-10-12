Лига наций12 октября 2024, 22:50 | Обновлено 12 октября 2024, 23:03
1352
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ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков
Встреча Лиги наций завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0
12 октября 2024, 22:50 | Обновлено 12 октября 2024, 23:03
1352
1
После матча 3-го тура Лиги нации между Украиной и Грузией (1:0) произошла драка между несколькими болельщиками сборных.
Драка не стала массовой, но возникло серьезное противостояния нескольких болельщиков, которых потом стюарды вывели с арены.
Встреча в польском городе Познань завершилась победой украинской сборной со счётом 1:0.
Единственный в матче гол забил вингер сине-желтых Михаил Мудрик на 35-й минуте.
ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков
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