Имад АШУР: «Просто так такие вещи не могут случаться»

Главный тренер «Полесье» Имад Ашур прокомментировал вызов в сборные Украины футболистов житомирской команды.

«Мы не можем не радоваться тому факту, что игроки нашего клуба привлекают к себе внимание национальных сборных Я особенно рад тому, что сейчас в сборные разных возрастных категорий нашей страны мы отправили сразу 7 игроков. Мы не можем не радоваться из-за вчерашнего матча, потому что мы победили, потому что командно сборная показала дисциплинированную игру, также из-за полноценного дебюта в старте Алексея Гуцуляка, из-за дебюта Саши Назаренко, из-за вызова Богдана Михайличенко».

«Мы знаем, что просто так такие вещи не могут случаться. Также мы вчера следили за молодежкой, сидели болели за них всей командой. Мы вчера смотрели две игры параллельно, у молодежки результат не положительный, если смотреть на табло, но в какой-то момент молодежка очень хорошо привлекала к себе внимание. Мельниченко проявил себя, Смоляков получил тоже свою возможность, поэтому мы не можем не радоваться таким моментам. Кармана тоже выступил за сборную U19 – это очень позитивно», – сказал Ашур.

В матче четвертого тура Лиги наций сборная Украины сыграет с Чехией. Поединок пройдет в понедельник, 14 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.