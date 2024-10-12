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  4. Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Форварды не должны возвращаться в защиту»
Испания
12 октября 2024, 20:58 |
483
0

Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Форварды не должны возвращаться в защиту»

Полузащитник Реала поддержал игроков группы атаки

12 октября 2024, 20:58 |
483
0
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Форварды не должны возвращаться в защиту»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде считает, что атакующие игроки не обязаны возвращаться в защиту:

«Есть игроки, которым не нужно бежать в защиту. Лично я не против побегать в защите, чтобы наши форварды могли сыграть лучше. Посмотрите на защитников: разве вы ждете, что они будут весь матч атаковать?», – уверен Вальверде.

Многие фанаты уверены, что Федерико защищает лидеров команды Винисиуса и Килиана Мбаппе. В этом сезоне звездных футболистов Реала часто критикуют за их нежелание отрабатывать в обороне.

Вирджил ван Дейк оказался недоволен удалением в матче Лиги наций.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Микола Титюк Источник
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