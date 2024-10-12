Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Форварды не должны возвращаться в защиту»
Полузащитник Реала поддержал игроков группы атаки
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде считает, что атакующие игроки не обязаны возвращаться в защиту:
«Есть игроки, которым не нужно бежать в защиту. Лично я не против побегать в защите, чтобы наши форварды могли сыграть лучше. Посмотрите на защитников: разве вы ждете, что они будут весь матч атаковать?», – уверен Вальверде.
Многие фанаты уверены, что Федерико защищает лидеров команды Винисиуса и Килиана Мбаппе. В этом сезоне звездных футболистов Реала часто критикуют за их нежелание отрабатывать в обороне.
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