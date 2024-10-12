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  4. Вирджил ван ДЕЙК: «Я не должен был получить красную карточку»
Лига наций
12 октября 2024, 15:40 | Обновлено 12 октября 2024, 15:56
803
0

Вирджил ван ДЕЙК: «Я не должен был получить красную карточку»

Лидер нидерладской сборной разочарован своим удалением

12 октября 2024, 15:40 | Обновлено 12 октября 2024, 15:56
803
0
Вирджил ван ДЕЙК: «Я не должен был получить красную карточку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

В матче Лиги нации Венгрия – Нидерланды (1:1) капитан гостей Вирджил ван Дейк получил две желтых карточки и был удален с поля на 79-й минуте. Футболист не согласен с таким решением арбитра:

«Такого не должно было случиться. Я зол из-за первой карточки, ведь получил ее несправедливо.

Говорят, что капитан может говорить с арбитром. но он не хотел меня слушать. Я не повышал голос, пытался говорить с уважением. Я видел, что игрок даже не успевает к мячу. Как я мог получить там карточку?», – недоволен ван Дейк.

Артем Довбик попал на обложку римского издания.

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Лига наций Вирджил ван Дейк
Микола Титюк Источник: 90min
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