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  4. «Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
Италия
12 октября 2024, 14:26 |
1089
1

«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания

Артем привлекает все больше внимания итальянских СМИ

12 октября 2024, 14:26 |
1089
1
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик попал на обложку римского издания il Romanista.

В материале, который был посвящен 27-летнему нападающему, главное внимание было приковано к его результативной игре.

«С 4 голами и результативной передачей в последних шести официальных матчах он заставил замолчать критиков: полное доверие от Де Росси к Юричу, в его активе почти половина голов «Ромы». На поле и вне его, команда следует за своим нападающим», – говорится в материале il Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 9 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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MrStepanovM .
приємно! головне не самозаспокоюватись, а нарощувати темп!
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