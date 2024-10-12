«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик попал на обложку римского издания il Romanista.

В материале, который был посвящен 27-летнему нападающему, главное внимание было приковано к его результативной игре.

«С 4 голами и результативной передачей в последних шести официальных матчах он заставил замолчать критиков: полное доверие от Де Росси к Юричу, в его активе почти половина голов «Ромы». На поле и вне его, команда следует за своим нападающим», – говорится в материале il Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 9 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист.