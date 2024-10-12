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Испания
12 октября 2024, 20:42 | Обновлено 12 октября 2024, 21:19
744
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мне не хотят поднимать зарплату»

Тренер сборной Испании недоволен своим контрактом

12 октября 2024, 20:42 | Обновлено 12 октября 2024, 21:19
744
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мне не хотят поднимать зарплату»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте разгневан из-за своей низкой зарплаты:

«Это ненормально, когда чемпион Европы не имеет контракта. Ничего не происходит! Возможно, такого случая не было еще в истории.

У меня остались те же условия в контракте, как и в момент моего назначения на пост тренера сборной. Было бы справедливо предложить мне новый улучшенный контракт», – недоволен тренер.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022 году и выиграл с командой чемпионат Европы-2024.

Манчестер Сити планирует подписать футболиста сборной Украины.

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сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте
Микола Титюк Источник
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