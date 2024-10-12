Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мне не хотят поднимать зарплату»
Тренер сборной Испании недоволен своим контрактом
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте разгневан из-за своей низкой зарплаты:
«Это ненормально, когда чемпион Европы не имеет контракта. Ничего не происходит! Возможно, такого случая не было еще в истории.
У меня остались те же условия в контракте, как и в момент моего назначения на пост тренера сборной. Было бы справедливо предложить мне новый улучшенный контракт», – недоволен тренер.
Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022 году и выиграл с командой чемпионат Европы-2024.
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