ФОТО. Отца звездного футболиста засудили за жестокое обращение с детьми
Отец форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина услышал свой приговор в скандальном деле
Отец Сон Хын Мина – Сон Вунг Чжун – был признан виновным в жестоком обращении с детьми в Южной Корее.
Кроме отца, наказание получил и брат звездного футболиста «Тоттенхэма» – Сон Хын Юн, который также работает с отцом в футбольной академии, которая так и называется «Детская академия Сон Вун Чжуна».
«Отец и сын оскорбляли и физически били воспитанников академии», – сообщает на своих страницах издание South China Morning Post.
Приговор был вынесен 11 октября.
Они будут вынуждены заплатить штраф в размере 2030 евро, а также пройти 40-часовой курс обучения по борьбе с жестоким обращением с детьми.
У них есть неделя, чтобы обжаловать решение, но Сон Вунг Чжун уже извинился перед судом, заявив, что никто в академии не действовал во вред детям.
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