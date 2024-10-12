ФОТО. Отца звездного футболиста засудили за жестокое обращение с детьми

Отец Сон Хын Мина – Сон Вунг Чжун – был признан виновным в жестоком обращении с детьми в Южной Корее.

Кроме отца, наказание получил и брат звездного футболиста «Тоттенхэма» – Сон Хын Юн, который также работает с отцом в футбольной академии, которая так и называется «Детская академия Сон Вун Чжуна».

«Отец и сын оскорбляли и физически били воспитанников академии», – сообщает на своих страницах издание South China Morning Post.

Приговор был вынесен 11 октября.

Они будут вынуждены заплатить штраф в размере 2030 евро, а также пройти 40-часовой курс обучения по борьбе с жестоким обращением с детьми.

У них есть неделя, чтобы обжаловать решение, но Сон Вунг Чжун уже извинился перед судом, заявив, что никто в академии не действовал во вред детям.