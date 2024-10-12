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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «В Роме Довбик действует по-другому»
Лига наций
12 октября 2024, 19:50 |
563
0

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «В Роме Довбик действует по-другому»

Эксперт оценил действия украиснкого форварда

12 октября 2024, 19:50 |
563
0
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «В Роме Довбик действует по-другому»
УАФ. Артем Довбик

Известный тренер Вячеслав Грозный прокомментировал игру нападающего римской «Ромы» в матче третьего тура Лиги наций Украина – Грузия (1:0).

«За короткий срок подготовки национальной команды трудно достичь полного понимания между игроками. Были дебютанты. Или возьмем Довбика. Артем в «Роме» адаптировался к итальянскому футболу. Он там действует по-другому. И когда Судаков простреливал на дальнюю штангу, то нападающий не успел на передачу. Это – голевой момент. Он не пошел туда, потому что в «Роме» такого нет – там он хорошо играет на опережение, борется, иногда из глубины выдвигается. И в «Жироне» его использовали по-другому. Там он успевал головой играть, добивать, опережать».

«Грузия играет с тремя центральными защитниками. В первой половине игры двое уже были на желтых карточках. Если за плечами нет предупреждения, то смелее играешь на опережение, можешь придержать соперника, а когда карточка есть, то этого уже не сделаешь. Довбик молодец, использовал это, цеплялся, боролся», – сказал Грозный.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

В следующем туре команда Сергея Реброва примет сборную Чехии. Матч состоится в польском Вроцлаве во вторник, 14 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Вячеслав Грозный Артем Довбик Рома Рим Серия A Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Украина - Грузия чемпионат Италии по футболу
Павло Павленко Источник: Футбол 24
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