Ребров обратился к футболистам сборной Украины после победы на Грузией
Украинская команда сумела победить со счетом 1:0
11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров через соцсеть Инстаграм поблагодарил своих подопечных за отдачу в этом поединке.
«Поздравляю всех с победой. Спасибо ребятам за их характер и качество в игре, которые привели к важному результату в этом непростом матче. Двигаемся дальше и уже готовимся к понедельнику», – сказал Ребров.
Сборная Украины уже в понедельник, 14 октября, проведет матч Лиги наций против Чехии.
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