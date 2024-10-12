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  4. Ребров обратился к футболистам сборной Украины после победы на Грузией
Лига наций
12 октября 2024, 19:41 |
1298
0

Ребров обратился к футболистам сборной Украины после победы на Грузией

Украинская команда сумела победить со счетом 1:0

12 октября 2024, 19:41 |
1298
0
Ребров обратился к футболистам сборной Украины после победы на Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров через соцсеть Инстаграм поблагодарил своих подопечных за отдачу в этом поединке.

«Поздравляю всех с победой. Спасибо ребятам за их характер и качество в игре, которые привели к важному результату в этом непростом матче. Двигаемся дальше и уже готовимся к понедельнику», – сказал Ребров.

Сборная Украины уже в понедельник, 14 октября, проведет матч Лиги наций против Чехии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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