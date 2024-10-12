Ребров обратился к футболистам сборной Украины после победы на Грузией

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров через соцсеть Инстаграм поблагодарил своих подопечных за отдачу в этом поединке.

«Поздравляю всех с победой. Спасибо ребятам за их характер и качество в игре, которые привели к важному результату в этом непростом матче. Двигаемся дальше и уже готовимся к понедельнику», – сказал Ребров.

Сборная Украины уже в понедельник, 14 октября, проведет матч Лиги наций против Чехии.