Арне СЛОТ: «Джеррард лучше, чем Зидан и Иньеста»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Стивена Джеррарда лучшим игроком, чем Зинедин Зидан или Андрес Иньеста:

«Сейчас, когда я тренирую эту команду, я скажу вам, что Стивен Джеррард – лучший игрок. У Иньесты и Зидана партнеры были намного сильнее, чем у Стивена.

Я не говорю, что у Джеррарда были плохие одноклубники, нет. Но они были явно слабее, чем у других звезд. К тому же, Стивен так долго времени провел, играя за одну команду», – восхищается менеджер «Ливерпуля».

Заря и Оболонь провели контрольный матч во время международной паузы.