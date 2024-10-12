Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Джеррард лучше, чем Зидан и Иньеста»
Англия
12 октября 2024, 19:17 | Обновлено 12 октября 2024, 19:22
352
0

Арне СЛОТ: «Джеррард лучше, чем Зидан и Иньеста»

Главный тренер Ливерпуля сравнил легендарных футболистов

12 октября 2024, 19:17 | Обновлено 12 октября 2024, 19:22
352
0
Арне СЛОТ: «Джеррард лучше, чем Зидан и Иньеста»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Стивена Джеррарда лучшим игроком, чем Зинедин Зидан или Андрес Иньеста:

«Сейчас, когда я тренирую эту команду, я скажу вам, что Стивен Джеррард – лучший игрок. У Иньесты и Зидана партнеры были намного сильнее, чем у Стивена.

Я не говорю, что у Джеррарда были плохие одноклубники, нет. Но они были явно слабее, чем у других звезд. К тому же, Стивен так долго времени провел, играя за одну команду», – восхищается менеджер «Ливерпуля».

Заря и Оболонь провели контрольный матч во время международной паузы.

По теме:
Зидан может скоро вернуться к работе. Культовый клуб готовит изменения 
ВИДЕО. Алиссон – о Ливерпуле без Клоппа, конкуренции с Эдерсоном и Слоте
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Арне Слот Стивен Джеррард Андрес Иньеста Зинедин Зидан
Микола Титюк Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
Футбол | 12 октября 2024, 00:55 6
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»

Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию после матча Лиги наций

«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
Футбол | 12 октября 2024, 09:45 11
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика

Вратарь сборной Грузии прокомментировал поражение от Украины

«Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины
Футбол | 12.10.2024, 17:25
«Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины
«Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины
«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо
Футбол | 12.10.2024, 18:36
«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо
«Сыграю обязательно». Финалист ЛЧ дебютирует за Рому в матче с Динамо
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Футбол | 11.10.2024, 23:48
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
12.10.2024, 07:47
Бокс
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
12.10.2024, 08:52
Бокс
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем