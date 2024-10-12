Арне СЛОТ: «Джеррард лучше, чем Зидан и Иньеста»
Главный тренер Ливерпуля сравнил легендарных футболистов
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Стивена Джеррарда лучшим игроком, чем Зинедин Зидан или Андрес Иньеста:
«Сейчас, когда я тренирую эту команду, я скажу вам, что Стивен Джеррард – лучший игрок. У Иньесты и Зидана партнеры были намного сильнее, чем у Стивена.
Я не говорю, что у Джеррарда были плохие одноклубники, нет. Но они были явно слабее, чем у других звезд. К тому же, Стивен так долго времени провел, играя за одну команду», – восхищается менеджер «Ливерпуля».
Заря и Оболонь провели контрольный матч во время международной паузы.
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