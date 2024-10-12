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Англия
12 октября 2024, 19:16 |
2216
3

Кучер назвал игрока сборной Украины, который заиграл бы в любом топ-клубе

Бывший игрок «Шахтера» выделил Илью Забарного

12 октября 2024, 19:16 |
2216
3
Кучер назвал игрока сборной Украины, который заиграл бы в любом топ-клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер считает, что украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный смог бы заиграть в любом клубе мира.

«Забарный мог бы вписаться в любую команду мира без проблем. Хотя был момент в матче с Грузией, когда его с Таловеровым обыграли, поэтому и он не без греха. В целом Забарный сейчас выглядит очень мощно. Время в Англии добавило ему класса и опыта. Илья играет спокойно и рассудительно – это то, что и нужно для защитника», – отметил Кучер.

Ранее Кучер назвал 2 игроков сборной, которые потеряли сыгранность.

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Александр Кучер сборная Украины по футболу Илья Забарный Борнмут
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Pavel_i_CO
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AK.228
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