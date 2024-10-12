Кучер назвал игрока сборной Украины, который заиграл бы в любом топ-клубе

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер считает, что украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный смог бы заиграть в любом клубе мира.

«Забарный мог бы вписаться в любую команду мира без проблем. Хотя был момент в матче с Грузией, когда его с Таловеровым обыграли, поэтому и он не без греха. В целом Забарный сейчас выглядит очень мощно. Время в Англии добавило ему класса и опыта. Илья играет спокойно и рассудительно – это то, что и нужно для защитника», – отметил Кучер.

Ранее Кучер назвал 2 игроков сборной, которые потеряли сыгранность.