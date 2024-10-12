«Может, время прошло». Кучер назвал 2 несыгранных игроков сборной

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер оценил игру нападающих «сине-желтых» Алексея Гуцуляка и Артема Довбика в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против национальной команды Грузии (1:0):

«Гуцуляк? В переходных фазах присутствовало недоразумение: когда отдать, когда на себя взять. Он немало стандартов заработал в нашу пользу, но заметно, что он по сути новый человек в сборной. Ему еще не хватает связок, понимания партнеров. Однако точно не следует говорить, что он провалил этот матч, свой вклад в победу он тоже сделал.

Довбик, прежде всего, игрок штрафной площадки, поэтому чтобы требовать от него голов, его нужно снабжать мячами. Также, из того что я заметил, у него была похожая проблема с Гуцуляком по принятию решений. Когда надо бить – они отдавали, когда надо отдать – они били. Это странно, потому что Артем раньше играл вместе с Гуцуляком в «Днепре-1». Может, время прошло и они забыли уже друг друга в плане связочки».