Лига наций12 октября 2024, 18:57 |
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Джордан ПИКФОРД: «Неприятно, когда тебя побеждают на домашней арене»
Вратарь сборной Англии огорчен поражением от сборной Греции
12 октября 2024, 18:57 |
447
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал поражение от сборной Греции в Лиге наций (1:2):
«Неприятно, когда тебя побеждают на родном стадионе перед своими болельщиками. Если мы одеваем эти футболки, нам нужно выигрывать каждую игру. К сожалению, мы не сделали этого.
Даже если мы побеждаем, мы все равно не будем идеальными. Постоянно нужно учиться. Нам надо основательно подготовиться к следующему поединку», – уверен Пикфорд.
Стало известно имя кандидата на пост тренера сборной Англии.
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