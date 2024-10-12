Джордан ПИКФОРД: «Неприятно, когда тебя побеждают на домашней арене»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал поражение от сборной Греции в Лиге наций (1:2):

«Неприятно, когда тебя побеждают на родном стадионе перед своими болельщиками. Если мы одеваем эти футболки, нам нужно выигрывать каждую игру. К сожалению, мы не сделали этого.

Даже если мы побеждаем, мы все равно не будем идеальными. Постоянно нужно учиться. Нам надо основательно подготовиться к следующему поединку», – уверен Пикфорд.

Стало известно имя кандидата на пост тренера сборной Англии.