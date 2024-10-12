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  4. Джордан ПИКФОРД: «Неприятно, когда тебя побеждают на домашней арене»
Лига наций
12 октября 2024, 18:57 |
447
0

Джордан ПИКФОРД: «Неприятно, когда тебя побеждают на домашней арене»

Вратарь сборной Англии огорчен поражением от сборной Греции

12 октября 2024, 18:57 |
447
0
Джордан ПИКФОРД: «Неприятно, когда тебя побеждают на домашней арене»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал поражение от сборной Греции в Лиге наций (1:2):

«Неприятно, когда тебя побеждают на родном стадионе перед своими болельщиками. Если мы одеваем эти футболки, нам нужно выигрывать каждую игру. К сожалению, мы не сделали этого.

Даже если мы побеждаем, мы все равно не будем идеальными. Постоянно нужно учиться. Нам надо основательно подготовиться к следующему поединку», – уверен Пикфорд.

Стало известно имя кандидата на пост тренера сборной Англии.

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Лига наций сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу Джордан Пикфорд
Микола Титюк Источник: 90min
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