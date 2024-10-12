Известен главный кандадиат на пост тренера сборной Англии

Временный наставник сборной Англии Ли Карсли после поражения от Греции 1:2 в матче Лиги наций заявил, что надеется вернуться в молодежную сборную, где он работал до того.

Футбольная ассоциация Англии продолжает поиски нового тренера, а главным претендентом является экс-тренер «Боруссии» Дортмунд, «Челси», ПСЖ и «Баварии» Томас Тухель.

Окончательно решить вопрос с наставником в Англии хотят до старта отбора ЧМ-2026 весной.

Тухеля связывают с возможным назначением в «Манчестер Юнайтед», если клуб решит уволить Эрика тен Хага.