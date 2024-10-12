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Лига наций
12 октября 2024, 13:28 |
254
0

Известен главный кандадиат на пост тренера сборной Англии

Тухель готов вернуться в Англию

12 октября 2024, 13:28 |
254
0
Известен главный кандадиат на пост тренера сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Временный наставник сборной Англии Ли Карсли после поражения от Греции 1:2 в матче Лиги наций заявил, что надеется вернуться в молодежную сборную, где он работал до того.

Футбольная ассоциация Англии продолжает поиски нового тренера, а главным претендентом является экс-тренер «Боруссии» Дортмунд, «Челси», ПСЖ и «Баварии» Томас Тухель.

Окончательно решить вопрос с наставником в Англии хотят до старта отбора ЧМ-2026 весной.

Тухеля связывают с возможным назначением в «Манчестер Юнайтед», если клуб решит уволить Эрика тен Хага.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу Ли Карсли назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Sport Bild
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