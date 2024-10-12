WTA12 октября 2024, 18:31 |
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Анастасия Лопата – Мэри Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ITF W75 в Эдмонде
12 октября 2024, 18:31 |
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12 октября украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 1115) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Эдмонде (США).
В полуфинале украинка сыграет против представительницы США Мэри Стояны (WTA 478). Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
В финале 75-тысячника победительница противостояния сыграет либо против Аланы Смит, либо против Виктории Мбоко.
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