Анастасия Лопата – Мэри Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 октября украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 1115) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Эдмонде (США).

В полуфинале украинка сыграет против представительницы США Мэри Стояны (WTA 478). Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

В финале 75-тысячника победительница противостояния сыграет либо против Аланы Смит, либо против Виктории Мбоко.

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