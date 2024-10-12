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  4. Анастасия Лопата – Мэри Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 октября 2024, 18:31 |
253
0

Анастасия Лопата – Мэри Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ITF W75 в Эдмонде

12 октября 2024, 18:31 |
253
0
Анастасия Лопата – Мэри Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Лопата

12 октября украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 1115) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Эдмонде (США).

В полуфинале украинка сыграет против представительницы США Мэри Стояны (WTA 478). Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

В финале 75-тысячника победительница противостояния сыграет либо против Аланы Смит, либо против Виктории Мбоко.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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