Маркевич сделал прогноз на следующий матч сборной Украины против Чехии

Известный украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

«Если изменения в стартовом составе и будут, то минимальные. Опять же, мы должны понимать, что сейчас у Реброва ограниченный выбор исполнителей. Ему виднее, кого выставить на игру против Чехии, потому что он понимает, кто и в каких физических кондициях.

А относительно предстоящего матча в целом, то я так скажу: если украинцы выйдут на матч против чехов с таким же настроем, заряженными и злыми, как против Грузии, то должны победить», – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия.