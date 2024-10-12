Маркевич сделал прогноз на следующий матч сборной Украины против Чехии
Поединок состоится 14 октября в 21:45 по Киеву
Известный украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
«Если изменения в стартовом составе и будут, то минимальные. Опять же, мы должны понимать, что сейчас у Реброва ограниченный выбор исполнителей. Ему виднее, кого выставить на игру против Чехии, потому что он понимает, кто и в каких физических кондициях.
А относительно предстоящего матча в целом, то я так скажу: если украинцы выйдут на матч против чехов с таким же настроем, заряженными и злыми, как против Грузии, то должны победить», – сказал Маркевич.
Ранее Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия.
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