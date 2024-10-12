Удивительное решение Мбаппе относительно сборной. Четкий план форварда

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван на октябрьские матчи сборной Франции. Новую информацию о планах звезды предоставил Foot Mercato.

Начало сезона 2024/25 сложилось для форварда не так удачно, как надеялись болельщики «Реала». Мбаппе решил использовать октябрьский перерыв в сборной, чтобы набрать оптимальную форму.

По данным журналистов, Мбаппе якобы сообщил тренеру сборной Франции Дидье Дешама, что будет играть только в самых важных матчах сборной. Это большое изменение, ведь раньше нападающий принимал участие во всех сборах.

Почему звезда изменила отношение? Его цель номер один – выиграть «Золотой мяч» в 2025 году. Пропуская некоторые встречи команды, он хочет снизить риск получения серьезной травмы.