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  4. Удивительное решение Мбаппе относительно сборной. Четкий план форварда
Лига наций
12 октября 2024, 19:32 |
631
0

Удивительное решение Мбаппе относительно сборной. Четкий план форварда

Килиан Мбаппе восстанавливается от травмы

12 октября 2024, 19:32 |
631
0
Удивительное решение Мбаппе относительно сборной. Четкий план форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван на октябрьские матчи сборной Франции. Новую информацию о планах звезды предоставил Foot Mercato.

Начало сезона 2024/25 сложилось для форварда не так удачно, как надеялись болельщики «Реала». Мбаппе решил использовать октябрьский перерыв в сборной, чтобы набрать оптимальную форму.

По данным журналистов, Мбаппе якобы сообщил тренеру сборной Франции Дидье Дешама, что будет играть только в самых важных матчах сборной. Это большое изменение, ведь раньше нападающий принимал участие во всех сборах.

Почему звезда изменила отношение? Его цель номер один – выиграть «Золотой мяч» в 2025 году. Пропуская некоторые встречи команды, он хочет снизить риск получения серьезной травмы.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Реал Мадрид Лига наций травма
Павло Павленко Источник: Footmercato
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