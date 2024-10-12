Новая роль Крооса? Он может скоро вернуться в футбол

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос рассматривает возможность возвращения в футбол в другой роли.

Легенда мадридского клуба завершил карьеру после Евро-2024. Хотя руководство «Реала» хотело сохранить игрока, Кроос решил, что пришло время уйти из профессионального футбола.

Свой последний матч он сыграл во время чемпионата Европы-2024 в своей родной стране. Позже он вернулся в Мадрид, поскольку решил остаться в Испании.

Как оказалось, Кроос вскоре может принять решение вернуться в профессиональный футбол. Однако это произойдет в совершенно другой роли.

Cообщается, что немец записался на тренерские курсы. Он хочет получить соответствующую лицензию.

Однако на данный момент неясно, действительно ли он решит работать тренером. Однако Кроос хочет быть готовым к возможным трудностям.

Роль 34-летнего Крооса не стала бы большой неожиданностью. Многие тренеры обращали внимание на его интеллект на поле, что, несомненно, могло помочь ему как тренеру.