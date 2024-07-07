Очень трогательно. Тони Кроос написал прощальное письмо

Завершивший карьеру 5 июля немецкий полузащитник Тони Кроос написал прощальное письмо.



«Итак, это все. Но прежде чем я сделаю перерыв и попытаюсь осознать, что произошло за последние 17 лет, я хочу выразить свою благодарность всем, кто принимал меня таким, какой я есть.

Спасибо всем моим поклонникам по всему миру за вашу безоговорочную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо моим товарищам по команде за то, что они всегда принимали меня как дома. Спасибо моим друзьям за их честность, независимо от моего успеха. Спасибо моим агентам, которые стали для меня друзьями.

Спасибо моим родителям за лучшую подготовку к осуществлению моей мечты. Спасибо моему брату Феликсу Кроосу за то, что всегда был моим фанатом номер один. Спасибо моим детям за то, что они стали моей самой большой мотивацией — нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети гордятся своим папой. Спасибо моей прекрасной жене Джессике за то, что ты есть. Ты никогда не меняешься. Этот успех был бы невозможен без тебя. Это наш успех!

И последнее, но не менее важное: спасибо, Футбол! Ты — красивая игра. И... не благодарите! Конец связи».



Сборная Германии завершила своё выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:2 в четвертьфинале. Этот матч был последним для Крооса в карьере. В составе сборной Германии 34-летний Тони провел 113 матчей и забил 17 голов.