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  4. ВИДЕО. Балотелли удивил дерзким заявлением: «Размажу е***ую Серию А»
Италия
12 октября 2024, 17:55 | Обновлено 12 октября 2024, 18:12
543
0

ВИДЕО. Балотелли удивил дерзким заявлением: «Размажу е***ую Серию А»

Марио не понравилось высказывание блогера

12 октября 2024, 17:55 | Обновлено 12 октября 2024, 18:12
543
0
ВИДЕО. Балотелли удивил дерзким заявлением: «Размажу е***ую Серию А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли, ныне находящийся без клуба, в очередной раз высказался в присущем себе стиле.

Итальянец «пришел» на Twitter к стримеру, где разнес того. Блогер заявил, что считает финского форварда Йоэла Похьянпало сильнее Марио, что очень не понравилось итальянцу:

«Что ты несешь, бл**ь? Только потому, что я не играл в Серии А в последнее время? А то, что я сделал раньше, не считается? На**й тебя и Серию А.

Я обещаю, что размажу Серию А, когда подпишу контракт с клубом. Я размажу эту е***ую Серию А», приводит слова Балотелли Football Italia.

Следует отметить, последним клубом Марио Балотелли был турецкий «Адана Демирспор». Сообщалось, что услугами одиозного итальянца серьезно заинтересован итальянский «Дженоа», в составе которого выступает Руслан Малиновский.

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Олег Вахоцкий Источник: Football-Italia
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