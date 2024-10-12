ВИДЕО. Балотелли удивил дерзким заявлением: «Размажу е***ую Серию А»

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли, ныне находящийся без клуба, в очередной раз высказался в присущем себе стиле.

Итальянец «пришел» на Twitter к стримеру, где разнес того. Блогер заявил, что считает финского форварда Йоэла Похьянпало сильнее Марио, что очень не понравилось итальянцу:

«Что ты несешь, бл**ь? Только потому, что я не играл в Серии А в последнее время? А то, что я сделал раньше, не считается? На**й тебя и Серию А.

Я обещаю, что размажу Серию А, когда подпишу контракт с клубом. Я размажу эту е***ую Серию А», приводит слова Балотелли Football Italia.

Следует отметить, последним клубом Марио Балотелли был турецкий «Адана Демирспор». Сообщалось, что услугами одиозного итальянца серьезно заинтересован итальянский «Дженоа», в составе которого выступает Руслан Малиновский.