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  4. Большое возвращение. В Англии назвали следующий клуб Эриксена
Англия
12 октября 2024, 17:46 | Обновлено 12 октября 2024, 18:13
487
0

Большое возвращение. В Англии назвали следующий клуб Эриксена

Футболист близок к смене обстановки

12 октября 2024, 17:46 | Обновлено 12 октября 2024, 18:13
487
0
Большое возвращение. В Англии назвали следующий клуб Эриксена
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен в ближайшее время покинет английский клуб.

Контракт датского хавбека истекает в июне следующего года, и руководство манкунианцев вряд ли предложит 32-летнему игроку новый контракт. Однако Эриксен пользуется большим спросом, и его бывший клуб «Аякс» лидирует в попытках подписать с ним соглашение.

Примечательно, что тема возвращения полузащитника была актуальна еще прошлым летом. Однако на тот момент «Аякс» не мог позволить себе денежный трансфер. В следующем году ситуация будет проще с точки зрения амстердамцев.

Эриксен ранее уже выступал за «Аякс», в составе которого провел 163 матча, забил 32 мяча и сделал 65 ассистов.

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Павло Павленко Источник: The Sun
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