Большое возвращение. В Англии назвали следующий клуб Эриксена
Футболист близок к смене обстановки
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен в ближайшее время покинет английский клуб.
Контракт датского хавбека истекает в июне следующего года, и руководство манкунианцев вряд ли предложит 32-летнему игроку новый контракт. Однако Эриксен пользуется большим спросом, и его бывший клуб «Аякс» лидирует в попытках подписать с ним соглашение.
Примечательно, что тема возвращения полузащитника была актуальна еще прошлым летом. Однако на тот момент «Аякс» не мог позволить себе денежный трансфер. В следующем году ситуация будет проще с точки зрения амстердамцев.
Эриксен ранее уже выступал за «Аякс», в составе которого провел 163 матча, забил 32 мяча и сделал 65 ассистов.
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