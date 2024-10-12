Большое возвращение. В Англии назвали следующий клуб Эриксена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен в ближайшее время покинет английский клуб.

Контракт датского хавбека истекает в июне следующего года, и руководство манкунианцев вряд ли предложит 32-летнему игроку новый контракт. Однако Эриксен пользуется большим спросом, и его бывший клуб «Аякс» лидирует в попытках подписать с ним соглашение.

Примечательно, что тема возвращения полузащитника была актуальна еще прошлым летом. Однако на тот момент «Аякс» не мог позволить себе денежный трансфер. В следующем году ситуация будет проще с точки зрения амстердамцев.

Эриксен ранее уже выступал за «Аякс», в составе которого провел 163 матча, забил 32 мяча и сделал 65 ассистов.