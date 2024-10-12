Бывший капитан Ливерпуля может вернуться в Англию

Бывший капитан Ливерпуля, а ныне игрок Аякса Джордан Хендерсон собирается вернуться в Сандерленд – именно в этой команде началась его футбольная карьера. Аякс не станет препятствовать желанию футболиста и готов отпустить уже зимой.

Хендерсон перебрался в Нидерланды в прошлом сезоне и провел за Аякс 24 матча во всех турнирах.

Сандерленд сейчас делит первое место в Чемпионшипе и имеет хорошие шансы побороться за выход в АПЛ. Английская команда готова предложить Джордану контракт до конца сезона с возможностью продления еще на 12 месяцев.

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