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  4. Бывший капитан Ливерпуля может вернуться в Англию
Англия
12 октября 2024, 15:00 |
263
0

Бывший капитан Ливерпуля может вернуться в Англию

Джордан Хендерсон планирует зимой перейти в Сандерленд

12 октября 2024, 15:00 |
263
0
Бывший капитан Ливерпуля может вернуться в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Бывший капитан Ливерпуля, а ныне игрок Аякса Джордан Хендерсон собирается вернуться в Сандерленд – именно в этой команде началась его футбольная карьера. Аякс не станет препятствовать желанию футболиста и готов отпустить уже зимой.

Хендерсон перебрался в Нидерланды в прошлом сезоне и провел за Аякс 24 матча во всех турнирах.

Сандерленд сейчас делит первое место в Чемпионшипе и имеет хорошие шансы побороться за выход в АПЛ. Английская команда готова предложить Джордану контракт до конца сезона с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Два молодых игрока Шахтера перешли в хорватский Хайдук.

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Ливерпуль Аякс Сандерленд Джордан Хендерсон Английская Премьер-лига Чемпионшип
Микола Титюк Источник: Football League World
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