Манчестер Сити нашел союзников в борьбе против АПЛ
Английские команды разделились на два лагеря в вопросе коммерческих договоров
Ситуация вокруг дела о коммерческих договорах в АПЛ продолжает набирать обороты. 17 октября представители всех клубов высшего дивизиона должны встретиться на клубном совещании, где изложат свою позицию.
Манчестер Сити считает, что лига не имеет права вмешиваться в дела других команд, когда речь идет о подписании коммерческих договоров. Эту позицию поддержали: Астон Вилла, Ньюкасл, Челси, Эвертон и Ноттингем.
Премьер-лигу поддержали: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Вест Хэм, Брентфорд, Борнмут, Фулхэм и Вулверхэмптон. Эти команды считают, что если Манчестер Сити сможет навязать свою идею, то и другие клубы вскоре начнут заниматься тем же.
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