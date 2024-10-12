Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити нашел союзников в борьбе против АПЛ
Англия
12 октября 2024, 14:22 |
570
0

Манчестер Сити нашел союзников в борьбе против АПЛ

Английские команды разделились на два лагеря в вопросе коммерческих договоров

12 октября 2024, 14:22 |
570
0
Манчестер Сити нашел союзников в борьбе против АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Ситуация вокруг дела о коммерческих договорах в АПЛ продолжает набирать обороты. 17 октября представители всех клубов высшего дивизиона должны встретиться на клубном совещании, где изложат свою позицию.

Манчестер Сити считает, что лига не имеет права вмешиваться в дела других команд, когда речь идет о подписании коммерческих договоров. Эту позицию поддержали: Астон Вилла, Ньюкасл, Челси, Эвертон и Ноттингем.

Премьер-лигу поддержали: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Вест Хэм, Брентфорд, Борнмут, Фулхэм и Вулверхэмптон. Эти команды считают, что если Манчестер Сити сможет навязать свою идею, то и другие клубы вскоре начнут заниматься тем же.

Появилась реакция Сергея Реброва на победу сборной Украины.

По теме:
Бывший капитан Ливерпуля может вернуться в Англию
Новые проблемы Арсенала: лидер травмировался в матче сборной Англии
Британский журналист рассказал, каким должен быть следующий клуб Мудрика
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ньюкасл Челси Эвертон Ноттингем Форест Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Фулхэм Борнмут Брентфорд Вулверхэмптон
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков
Футбол | 12 октября 2024, 15:13 0
В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков
В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков

Сразу три – в матче с Грузией

Первая победа в Лиге наций есть, но далекоидущие выводы делать не стоит
Футбол | 12 октября 2024, 10:22 50
Первая победа в Лиге наций есть, но далекоидущие выводы делать не стоит
Первая победа в Лиге наций есть, но далекоидущие выводы делать не стоит

Валерий Василенко не питает иллюзий, но отдает должное нашей самоотдаче

Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Футбол | 12.10.2024, 00:26
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Футзал | 11.10.2024, 16:04
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
Футбол | 11.10.2024, 22:19
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 158
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 2
Футбол
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 17
Футбол
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
12.10.2024, 00:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем