ВИДЕО. Реакция Реброва на победу Украины над Грузией

Сборная Украины в Познани сыграла матч 3-го тура Лиги наций с Грузией. Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но, несмотря на все, украинцы больше привыкли к отключениям, поскольку на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче. Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и волшебно пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу в матче Украина 1:0 Грузия