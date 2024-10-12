ВИДЕО. Реакция Реброва на победу Украины над Грузией
Смотрите послематчевые комментарии главного тренера сине-желтых
Сборная Украины в Познани сыграла матч 3-го тура Лиги наций с Грузией. Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но, несмотря на все, украинцы больше привыкли к отключениям, поскольку на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче. Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и волшебно пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва.
ВИДЕО. Реакция Реброва на победу в матче Украина 1:0 Грузия
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