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Лига наций
12 октября 2024, 08:13 | Обновлено 12 октября 2024, 09:12
2327
0

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу Украины над Грузией

Смотрите послематчевые комментарии главного тренера сине-желтых

12 октября 2024, 08:13 | Обновлено 12 октября 2024, 09:12
2327
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на победу Украины над Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сборная Украины в Познани сыграла матч 3-го тура Лиги наций с Грузией. Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но, несмотря на все, украинцы больше привыкли к отключениям, поскольку на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче. Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и волшебно пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу в матче Украина 1:0 Грузия

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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