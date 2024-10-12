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  4. ВИДЕО. Мудрик ответил критикам: «Рассказывают, что сборная то, сборная сё»
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2024, 14:47 | Обновлено 12 октября 2024, 14:52
1313
1

ВИДЕО. Мудрик ответил критикам: «Рассказывают, что сборная то, сборная сё»

Игрок уверен, что команда ответила на критику

12 октября 2024, 14:47 | Обновлено 12 октября 2024, 14:52
1313
1
ВИДЕО. Мудрик ответил критикам: «Рассказывают, что сборная то, сборная сё»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик забил единственный гол в матче Лиги наций против Грузии и помог команде прервать серию из двух поражений.

Игрок доволен, что сборная ответила на критику.

«Сколько раз был Львом матча? Не считал, родители точно должны знать. Мне приятно, что... Очень много критики, много экспертов говорили, что сборная то, сборная сё, футболисты такие, тренер такой... Что Грузия выиграла у Чехии 4:1, а мы проиграли Чехии и можно уже не выходить».

«Не понимаю таких болельщиков. Хочу поблагодарить тех болельщиков, кто поддерживает сборную, несмотря на результаты. Бывают хорошие матчи, бывают плохие. А в матче с Грузией мы настроились и заслужили эту победу».

«Мой гол? Отобрали мяч, я обыграл соперников и забил. Бил зряче. Конечно, есть облегчение – принести победу всем украинцам. Всем нам победа пойдет на пользу», – сказал Мудрик.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия сборная Грузии по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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pol-55
Значить всяке читає,можливо зробить висновки.
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