«Это был лишь шаг вперед». Трубин оценил победу сборной Украины

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин после победы 1:0 в матче Лиги наций с Грузией оценил успех национальной команды, которая выиграла впервые в нынешнем розыгрыше турнира.

«Это был лишь шаг вперед. Важен путь», – отметил Трубин в Instagram.

Сборная Украины, пропустив пять голов в минувших двух встречах, сумела сыграть на ноль.