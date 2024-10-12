Сборная УКРАИНЫ12 октября 2024, 14:13 | Обновлено 12 октября 2024, 14:27
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«Это был лишь шаг вперед». Трубин оценил победу сборной Украины
Команда выиграла впервые за четыре матча
12 октября 2024, 14:13 | Обновлено 12 октября 2024, 14:27
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Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин после победы 1:0 в матче Лиги наций с Грузией оценил успех национальной команды, которая выиграла впервые в нынешнем розыгрыше турнира.
«Это был лишь шаг вперед. Важен путь», – отметил Трубин в Instagram.
Сборная Украины, пропустив пять голов в минувших двух встречах, сумела сыграть на ноль.
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