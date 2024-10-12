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Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2024, 14:13 | Обновлено 12 октября 2024, 14:27
537
1

«Это был лишь шаг вперед». Трубин оценил победу сборной Украины

Команда выиграла впервые за четыре матча

12 октября 2024, 14:13 | Обновлено 12 октября 2024, 14:27
537
1
«Это был лишь шаг вперед». Трубин оценил победу сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин после победы 1:0 в матче Лиги наций с Грузией оценил успех национальной команды, которая выиграла впервые в нынешнем розыгрыше турнира.

«Это был лишь шаг вперед. Важен путь», – отметил Трубин в Instagram.

Сборная Украины, пропустив пять голов в минувших двух встречах, сумела сыграть на ноль.

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Украина - Грузия Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Strontium
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