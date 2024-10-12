В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков
Сразу три – в матче с Грузией
В матче Лиги наций против Грузии в составе сборной Украины дебютировали полузащитники Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко.
В итоге под руководством тренера Сергея Реброва, который начал работу летом 2023 года, в национальной команде дебютировали уже девять игроков.
2023 год: Владислав Ванат, Егор Назарина.
2024 год: Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив.
В нынешнем списке сборной есть потенциальные дебютанты Александр Мартынюк и Артем Бондаренко.
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