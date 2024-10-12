В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков

В матче Лиги наций против Грузии в составе сборной Украины дебютировали полузащитники Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко.

В итоге под руководством тренера Сергея Реброва, который начал работу летом 2023 года, в национальной команде дебютировали уже девять игроков.

2023 год: Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год: Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив.

В нынешнем списке сборной есть потенциальные дебютанты Александр Мартынюк и Артем Бондаренко.