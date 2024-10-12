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  4. В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2024, 15:13 |
228
1

В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков

Сразу три – в матче с Грузией

12 октября 2024, 15:13 |
228
1
В сборной Украины при Реброве дебютировали 9 игроков
УАФ. Александр Назаренко

В матче Лиги наций против Грузии в составе сборной Украины дебютировали полузащитники Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко.

В итоге под руководством тренера Сергея Реброва, который начал работу летом 2023 года, в национальной команде дебютировали уже девять игроков.

2023 год: Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год: Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив.

В нынешнем списке сборной есть потенциальные дебютанты Александр Мартынюк и Артем Бондаренко.

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сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров Украина - Грузия Иван Калюжный Александр Назаренко (футбол) Дмитрий Крыськив
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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