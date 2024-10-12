Хоссем ХАСАН: «Мы разрешаем Салаху не играть за сборную»
В сборной Египта не хотят травмировать свою звезду
Во вторник, 15 октября сборная Египта встретится со сборной Мавритании в рамках Кубка африканских наций. Египтяне сыграют на выездном стадионе с искусственным полем , в городе Нуакшот. Технический директор Хоссем Хасан заявил, что Мохамед Салах может пропустить этот матч из-за угрозы травмы:
«Если Салах решит не играть в этом матче, я соглашусь с ним и разрешу так сделать. Команда Мавритании играет очень жестко, а их поле в плохом состоянии. Я очень волнуюсь из-за этого матча. Даже если мы не выиграем там, это не имеет значения», – уверен Хасан.
Тренер сборной Германии доволен поединком своей команды в Лиге наций.
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