Хоссем ХАСАН: «Мы разрешаем Салаху не играть за сборную»

Во вторник, 15 октября сборная Египта встретится со сборной Мавритании в рамках Кубка африканских наций. Египтяне сыграют на выездном стадионе с искусственным полем , в городе Нуакшот. Технический директор Хоссем Хасан заявил, что Мохамед Салах может пропустить этот матч из-за угрозы травмы:

«Если Салах решит не играть в этом матче, я соглашусь с ним и разрешу так сделать. Команда Мавритании играет очень жестко, а их поле в плохом состоянии. Я очень волнуюсь из-за этого матча. Даже если мы не выиграем там, это не имеет значения», – уверен Хасан.

Тренер сборной Германии доволен поединком своей команды в Лиге наций.