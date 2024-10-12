Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алан ШИРЕР: «Олли Уоткинс должен быть зол на своего тренера»
Лига наций
12 октября 2024, 13:30 |
250
0

Алан ШИРЕР: «Олли Уоткинс должен быть зол на своего тренера»

Легендарный футболист рассказал о ситуации в сборной Англии

12 октября 2024, 13:30 |
250
0
Алан ШИРЕР: «Олли Уоткинс должен быть зол на своего тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Легендарный футболист Алан Ширер считает, что главный тренер сборной Англии Ли Карсли не доверяет Олли Уоткинсу:

«На месте Уоткинса я был бы сильно разгневан! Гарри Кейн травмирован и у другого нападающего сборной должна появиться возможность сыграть в атаке. Олли хорошо играет в своем клубе!

Но Карсли решил играть вообще без нападающего. Уоткинс должен сказать тренеру, что готов сыграть в старте в следующем матче», – разгневан Ширер.

Олли Уоткинс в этом сезоне провел семь матчей в АПЛ за Астон Виллу, забил четыре мяча и отдал две результативных передачи. В подинке Лиги наций с Грецией форвард вышел на замену лишь на 60-й минуте.

Сообщалось. что за сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии.

По теме:
Игрок сборной Украины рассказал, что Ребров считал главной проблемой
«Продолжает разочаровывать». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины
Известен главный кандадиат на пост тренера сборной Англии
Лига наций Ли Карсли Олли Уоткинс Гарри Кейн сборная Англии по футболу
Микола Титюк Источник: Football365
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины
Футбол | 12 октября 2024, 13:14 0
«Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины
«Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины

У Довбика было желание оказаться в Роме

«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
Бокс | 12 октября 2024, 07:47 0
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри

Реванш состоится 21 декабря 2024 года

РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
Футбол | 12.10.2024, 00:55
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
Футбол | 12.10.2024, 09:06
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 11.10.2024, 16:20
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
11.10.2024, 08:04 1
Футбол
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 17
Футбол
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
11.10.2024, 07:49
Бокс
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 158
Футбол
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем