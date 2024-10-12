Алан ШИРЕР: «Олли Уоткинс должен быть зол на своего тренера»

Легендарный футболист Алан Ширер считает, что главный тренер сборной Англии Ли Карсли не доверяет Олли Уоткинсу:

«На месте Уоткинса я был бы сильно разгневан! Гарри Кейн травмирован и у другого нападающего сборной должна появиться возможность сыграть в атаке. Олли хорошо играет в своем клубе!

Но Карсли решил играть вообще без нападающего. Уоткинс должен сказать тренеру, что готов сыграть в старте в следующем матче», – разгневан Ширер.

Олли Уоткинс в этом сезоне провел семь матчей в АПЛ за Астон Виллу, забил четыре мяча и отдал две результативных передачи. В подинке Лиги наций с Грецией форвард вышел на замену лишь на 60-й минуте.

Сообщалось. что за сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии.