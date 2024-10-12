За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии

В поединке с Грузией (1:0) в рядах сборной Украины дебютировал 26-летний полузащитник Иван Калюжный. Он стал первым футболистом «Александрии», сыгравшим за главную команду страны. За все годы в рядах национальной дружины выступали игроки из 31-го украинского клуба, в том числе в официальных турнирах – из 21-го.

Причем ранее на официальном уровне премьерный матч за сборную провели полпреды лишь четырех отечественных команд - винницкой «Нивы» (Сергей Нагорняк), «Звезды» (Юрий Мартынов), ЦСКА (Андрей Гусин) и «Днепра-1» (Артем Довбик).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи в официальных турнирах представителей украинских клубов

Клуб Дата Ранг Игрок Соперник Счет Днепр 07.09.1994 ЧЕ Сергей БЕЖЕНАР Литва (д) 0:2 07.09.1994 ЧЕ Сергей КОНОВАЛОВ Литва (д) 0:2 07.09.1994 ЧЕ Юрий МАКСИМОВ Литва (д) 0:2 07.09.1994 ЧЕ Виктор СКРИПНИК Литва (д) 0:2 07.09.1994 ЧЕ Евгений ПОХЛЕБАЕВ Литва (д) 0:2 07.09.1994 ЧЕ Борис ФИНКЕЛЬ Литва (д) 0:2 Карпаты 07.09.1994 ЧЕ Александр ЕВТУШОК Литва (д) 0:2 Черноморец 07.09.1994 ЧЕ Юрий САК Литва (д) 0:2 Шахтер 07.09.1994 ЧЕ Игорь ПЕТРОВ Литва (д) 0:2 07.09.1994 ЧЕ Сергей ПОПОВ Литва (д) 0:2 Динамо 07.09.1994 ЧЕ Сергей КОВАЛЕЦ Литва (д) 0:2 Нива В 07.09.1994 ЧЕ Сергей НАГОРНЯК Литва (д) 0:2 Звезда 25.03.1995 ЧЕ Юрий МАРТЫНОВ Хорватия (г) 0:4 Таврия 26.04.1995 ЧЕ Александр ГОЛОВКО Эстония (г) 1:0 Арсенал/ЦСКА 06.09.1995 ЧЕ Андрей ГУСИН Литва (г) 3:1 Металлург З 31.08.1996 ЧМ Игорь ЛУЧКЕВИЧ Сев. Ирландия (г) 1:0 Кривбасс 09.10.1999 ЧЕ Геннадий МОРОЗ Россия (г) 1:1 Металлург Д 05.09.2001 ЧМ Сергей ШИЩЕНКО Армения (д) 3:0 Мариуполь 04.09.2004 ЧМ Сергей ЗАКАРЛЮКА Дания (г) 1:1 Ворскла 06.09.2008 ЧМ Сергей КРАВЧЕНКО Беларусь (д) 1:0 06.09.2008 ЧМ Григорий ЯРМАШ Беларусь (д) 1:0 Металлист 01.04.2009 ЧМ Сергей ВАЛЯЕВ Англия (г) 1:2 01.04.2009 ЧМ Валентин СЛЮСАР Англия (г) 1:2 Севастополь 07.06.2013 ЧМ Александр КОВПАК Черногория (г) 4:0 Заря 06.09.2013 ЧМ Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Сан-Марино (д) 9:0 Десна 14.11.2020 ЛН Ефим КОНОПЛЯ Германия (г) 1:3 Днепр-1 31.03.2021 ЧМ Артем ДОВБИК Казахстан (д) 1:1 Полесье 11.10.2024 ЛН Алексей ГУЦУЛЯК Грузия (д) 1:0 Александрия 11.10.2024 ЛН Иван КАЛЮЖНЫЙ Грузия (д) 1:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.