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Лига наций
12 октября 2024, 09:43 | Обновлено 12 октября 2024, 09:49
713
3

За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии

В официальных турнирах в рядах нашей команды выступали футболисты из 21-го украинского клуба

12 октября 2024, 09:43 | Обновлено 12 октября 2024, 09:49
713
3
За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

В поединке с Грузией (1:0) в рядах сборной Украины дебютировал 26-летний полузащитник Иван Калюжный. Он стал первым футболистом «Александрии», сыгравшим за главную команду страны. За все годы в рядах национальной дружины выступали игроки из 31-го украинского клуба, в том числе в официальных турнирах – из 21-го.

Причем ранее на официальном уровне премьерный матч за сборную провели полпреды лишь четырех отечественных команд - винницкой «Нивы» (Сергей Нагорняк), «Звезды» (Юрий Мартынов), ЦСКА (Андрей Гусин) и «Днепра-1» (Артем Довбик).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи в официальных турнирах представителей украинских клубов

Клуб

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Счет

Днепр

07.09.1994

ЧЕ

Сергей БЕЖЕНАР

Литва (д)

0:2

07.09.1994

ЧЕ

Сергей КОНОВАЛОВ

Литва (д)

0:2

07.09.1994

ЧЕ

Юрий МАКСИМОВ

Литва (д)

0:2

07.09.1994

ЧЕ

Виктор СКРИПНИК

Литва (д)

0:2

07.09.1994

ЧЕ

Евгений ПОХЛЕБАЕВ

Литва (д)

0:2

07.09.1994

ЧЕ

Борис ФИНКЕЛЬ

Литва (д)

0:2

Карпаты

07.09.1994

ЧЕ

Александр ЕВТУШОК

Литва (д)

0:2

Черноморец

07.09.1994

ЧЕ

Юрий САК

Литва (д)

0:2

Шахтер

07.09.1994

ЧЕ

Игорь ПЕТРОВ

Литва (д)

0:2

07.09.1994

ЧЕ

Сергей ПОПОВ

Литва (д)

0:2

Динамо

07.09.1994

ЧЕ

Сергей КОВАЛЕЦ

Литва (д)

0:2

Нива В

07.09.1994

ЧЕ

Сергей НАГОРНЯК

Литва (д)

0:2

Звезда

25.03.1995

ЧЕ

Юрий МАРТЫНОВ

Хорватия (г)

0:4

Таврия

26.04.1995

ЧЕ

Александр ГОЛОВКО

Эстония (г)

1:0

Арсенал/ЦСКА

06.09.1995

ЧЕ

Андрей ГУСИН

Литва (г)

3:1

Металлург З

31.08.1996

ЧМ

Игорь ЛУЧКЕВИЧ

Сев. Ирландия (г)

1:0

Кривбасс

09.10.1999

ЧЕ

Геннадий МОРОЗ

Россия (г)

1:1

Металлург Д

05.09.2001

ЧМ

Сергей ШИЩЕНКО

Армения (д)

3:0

Мариуполь

04.09.2004

ЧМ

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Дания (г)

1:1

Ворскла

06.09.2008

ЧМ

Сергей КРАВЧЕНКО

Беларусь (д)

1:0

06.09.2008

ЧМ

Григорий ЯРМАШ

Беларусь (д)

1:0

Металлист

01.04.2009

ЧМ

Сергей ВАЛЯЕВ

Англия (г)

1:2

01.04.2009

ЧМ

Валентин СЛЮСАР

Англия (г)

1:2

Севастополь

07.06.2013

ЧМ

Александр КОВПАК

Черногория (г)

4:0

Заря

06.09.2013

ЧМ

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Сан-Марино (д)

9:0

Десна

14.11.2020

ЛН

Ефим КОНОПЛЯ

Германия (г)

1:3

Днепр-1

31.03.2021

ЧМ

Артем ДОВБИК

Казахстан (д)

1:1

Полесье

11.10.2024

ЛН

Алексей ГУЦУЛЯК

Грузия (д)

1:0

Александрия

11.10.2024

ЛН

Иван КАЛЮЖНЫЙ

Грузия (д)

1:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.

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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
Багато гравців ДК та ШД  втрачають професійну амбіційність та спортивну мотивацію з 17-18 років (їх цікавлять тачки, грошові контракти, понти в першу чергу, а футбол - це лише спосіб досягнення золотих годинників, елітних моделей + крутих авто).
Легіонери бігають за збірну без високого напруження (це було добре видно в матчах з Румунією та Албанією) ... бо думають, що їм місце в збірній гарантоване. І їх ніхто не буде критикувати та виганяти зі збірної, навіть коли грають жахливо та неякісно, імітують топовий рівень. 
Виклики амбіційних (патріотичних), працьовитих (ефективних по ТТД, по якісних показниках) та старанних гравців Полісся, Олександрії, Руху та інших клубів - будуть давати лише позитивний ефект для збірної. 
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MaximusOne
Калужний це новий Лужний)
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