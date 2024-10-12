За сборную Украины впервые сыграл игрок Александрии
В официальных турнирах в рядах нашей команды выступали футболисты из 21-го украинского клуба
В поединке с Грузией (1:0) в рядах сборной Украины дебютировал 26-летний полузащитник Иван Калюжный. Он стал первым футболистом «Александрии», сыгравшим за главную команду страны. За все годы в рядах национальной дружины выступали игроки из 31-го украинского клуба, в том числе в официальных турнирах – из 21-го.
Причем ранее на официальном уровне премьерный матч за сборную провели полпреды лишь четырех отечественных команд - винницкой «Нивы» (Сергей Нагорняк), «Звезды» (Юрий Мартынов), ЦСКА (Андрей Гусин) и «Днепра-1» (Артем Довбик).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи в официальных турнирах представителей украинских клубов
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Днепр
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Литва (д)
|
0:2
|
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Литва (д)
|
0:2
|
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Литва (д)
|
0:2
|
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Виктор СКРИПНИК
|
Литва (д)
|
0:2
|
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Евгений ПОХЛЕБАЕВ
|
Литва (д)
|
0:2
|
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Борис ФИНКЕЛЬ
|
Литва (д)
|
0:2
|
Карпаты
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Александр ЕВТУШОК
|
Литва (д)
|
0:2
|
Черноморец
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Юрий САК
|
Литва (д)
|
0:2
|
Шахтер
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Литва (д)
|
0:2
|
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Сергей ПОПОВ
|
Литва (д)
|
0:2
|
Динамо
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Литва (д)
|
0:2
|
Нива В
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Литва (д)
|
0:2
|
Звезда
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Юрий МАРТЫНОВ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
Таврия
|
26.04.1995
|
ЧЕ
|
Александр ГОЛОВКО
|
Эстония (г)
|
1:0
|
Арсенал/ЦСКА
|
06.09.1995
|
ЧЕ
|
Андрей ГУСИН
|
Литва (г)
|
3:1
|
Металлург З
|
31.08.1996
|
ЧМ
|
Игорь ЛУЧКЕВИЧ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
Кривбасс
|
09.10.1999
|
ЧЕ
|
Геннадий МОРОЗ
|
Россия (г)
|
1:1
|
Металлург Д
|
05.09.2001
|
ЧМ
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Армения (д)
|
3:0
|
Мариуполь
|
04.09.2004
|
ЧМ
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Дания (г)
|
1:1
|
Ворскла
|
06.09.2008
|
ЧМ
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Беларусь (д)
|
1:0
|
|
06.09.2008
|
ЧМ
|
Григорий ЯРМАШ
|
Беларусь (д)
|
1:0
|
Металлист
|
01.04.2009
|
ЧМ
|
Сергей ВАЛЯЕВ
|
Англия (г)
|
1:2
|
|
01.04.2009
|
ЧМ
|
Валентин СЛЮСАР
|
Англия (г)
|
1:2
|
Севастополь
|
07.06.2013
|
ЧМ
|
Александр КОВПАК
|
Черногория (г)
|
4:0
|
Заря
|
06.09.2013
|
ЧМ
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
Десна
|
14.11.2020
|
ЛН
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
Германия (г)
|
1:3
|
Днепр-1
|
31.03.2021
|
ЧМ
|
Артем ДОВБИК
|
Казахстан (д)
|
1:1
|
Полесье
|
11.10.2024
|
ЛН
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Грузия (д)
|
1:0
|
Александрия
|
11.10.2024
|
ЛН
|
Иван КАЛЮЖНЫЙ
|
Грузия (д)
|
1:0
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.
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Легіонери бігають за збірну без високого напруження (це було добре видно в матчах з Румунією та Албанією) ... бо думають, що їм місце в збірній гарантоване. І їх ніхто не буде критикувати та виганяти зі збірної, навіть коли грають жахливо та неякісно, імітують топовий рівень.
Виклики амбіційних (патріотичних), працьовитих (ефективних по ТТД, по якісних показниках) та старанних гравців Полісся, Олександрії, Руху та інших клубів - будуть давати лише позитивний ефект для збірної.