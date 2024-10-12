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  4. Алан СТАББС: «Мудрик выглядел как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Англия
12 октября 2024, 12:19 |
420
1

Алан СТАББС: «Мудрик выглядел как игрок мирового уровня. Но это все обман»

Английские эксперты продолжают критиковать украинского хавбека…

12 октября 2024, 12:19 |
420
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Алан СТАББС: «Мудрик выглядел как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Стаббс

Бывший центрбек «Болтона» и «Эвертона» Алан Стаббс назвал футболистов, которые больше всего разочаровали его в клубах английской Премьер-лиги за последнее время. Среди таковых Стаббс с ходу выделил украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика…

«Когда речь заходит о переоцененных игроках, трудно не обратить внимание на некоторые приобретения, которые «Челси» осуществил за последние пару сезонов».

«Я думаю, что самым переоцененным или самым большим разочарованием в плане несоответствия трансферной шумихе является Михаил Мудрик. «Челси» вырвали этого игрока из-под носа у «Арсенала», и его покупка была представлена как настоящий переворот, так заявлялось. Но Мудрик даже близко не похож на того игрока, которым, как мы все надеялись, он мог бы стать в клубе. Когда я смотрел, как он играет в Лиге чемпионов за донецкий «Шахтер», я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня. Я был очень рад ожиданию того, что он собирается привнести в Премьер-лигу, но этого не произошло. Это была просто лесть ради обмана».

«Думаю, что серьезные вопросы также нужно задать об Энцо Фернандесе и Мойсесе Кайседо. Они оба хорошие игроки, но сыграли ли они хоть немного близко к тому уровню, который вы ожидаете от полузащитников за 100 и более миллионов фунтов стерлингов? Я не думаю, что они оказали то влияние, которого вы бы от них ждали за такие значительные инвестиции. Они оба топовые игроки, мы видели, как они это делали раньше, но я не видел, как они играют за «Челси» и доминируют. Это то, чего ожидаешь от игроков с такими ценниками», – сказал Стаббс.

Накануне сборная Украины обыграла Грузию (1:0) в поединке Лиги наций благодаря забитому мячу Михаила Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: BestBettingSites.com
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Vanil10
Сказало мудло якого в Англії мало хто знає)))
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