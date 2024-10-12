Ребров рассказал о ситуации хавбеков Динамо и Шахтера

Наставник сборной Украины Сергей Ребров отметил, что хавбек Динамо Владислав Кабаев не попал в заявку на матч Лиги наций с Грузией не из-за травмы.

А вот хавбек Тарас Степаненко должен восстановиться к игре с Чехией.

«Нет, у Кабаева нет травмы. Я очень благодарен Владу. Все работали на этом сборе очень внимательно и готовились к двум играм. Напомню, что у нас две игры».

«Что касается Степаненко, то надеюсь и уверен, что Тарас будет готов к следующей игре против Чехии», – сказал Ребров.

14 октября Украина сыграет с Чехией.