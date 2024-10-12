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Украина. Премьер лига
12 октября 2024, 11:31 | Обновлено 12 октября 2024, 11:38
1393
0

Ребров рассказал о ситуации хавбеков Динамо и Шахтера

Кабаев и Степаненко могут получить шанс в матче с Чехией

12 октября 2024, 11:31 | Обновлено 12 октября 2024, 11:38
1393
0
Ребров рассказал о ситуации хавбеков Динамо и Шахтера
УАФ. Владислав Кабаев

Наставник сборной Украины Сергей Ребров отметил, что хавбек Динамо Владислав Кабаев не попал в заявку на матч Лиги наций с Грузией не из-за травмы.

А вот хавбек Тарас Степаненко должен восстановиться к игре с Чехией.

«Нет, у Кабаева нет травмы. Я очень благодарен Владу. Все работали на этом сборе очень внимательно и готовились к двум играм. Напомню, что у нас две игры».

«Что касается Степаненко, то надеюсь и уверен, что Тарас будет готов к следующей игре против Чехии», – сказал Ребров.

14 октября Украина сыграет с Чехией.

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Сергей Ребров Тарас Степаненко Владислав Кабаев сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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